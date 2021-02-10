本月推出的比达达利预购组屋受买家欢迎

（早报讯）地点靠近市区，加上交通便利，包括将建在翡珑山骨灰瓮安置所前址的ParkEdge@ Bidadari的比达达利区预购组屋项目还是很抢手，其中五房式预购组屋最受买家欢迎，截至今早11时，整体申购率达8.7；第二次购屋者申购率更达73.4，有超过70组买家争购一个单位。

建屋发展局本月推出3740个预购组屋供申购，其中包括三个比达达利区项目。

ParkEdge@Bidadari共有476个四房式和五房式单位；毗邻海星中学的Bartley GreenRise共有387个三房式和四房式单位；靠近兀里地铁站的Alkaff Breeze则有353个四房式和五房式单位。

此次预购组屋销售活动今天截止。截至今早11时，除了比达达利五房式预购组屋大受欢迎，同区的四房式组屋整体申购率也达5.1，第二次购屋者申购率也达17.8。

买家提出预购组屋申请时，只能选择一个市镇的一种房型。以申购位于大巴窑市镇的比达达利五房式单位为例，最终订购的单位可能是ParkEdge@Bidadari，也可能是Alkaff Breeze。

政府是在2013年宣布拆除位于阿裕尼路上段的翡珑山骨灰瓮安置所和两个私营殡仪馆，以便开发比达达利新镇。

另一方面，截至今早11时，当局首次推出的169间社区关爱组屋单位吸引662组买家申购，整体申购率为3.9。

政府为年长者推出的社区关爱组屋沿用辅助生活（assisted living）的概念，是结合了住宅和看护模式的新住房选项。这个试验项目还设有小贩中心、社区花园和健身中心等设施，预计2024年竣工。

这类单位屋契介于15年至35年，售价为3万5000元至6万4000元。每户居民必须购买基本服务配套。