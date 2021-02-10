六家餐馆违反安全管理措施被令停业 另一间将被控

（早报讯）四家中餐馆违反安全管理措施，被令停业10天，农历新年生意泡汤。

永续发展与环境部今天（2月10日）中午发文告指出，农历新年期间，为确保众人遵守安全管理措施，政府部门过去一周加强了餐饮场所、商场和其他公共场所的稽查行动。因违反安全管理措施，有六餐饮场所被令停业，五间餐饮场所和29人被罚款。

另有73人因在公园和沙滩违反安全管理措施被罚款。

此外，当局早前也在牛车水实行人流管控措施，自上个星期五（5日）起，牛车水的人潮比前个星期少了约20％。

被令停业10天的餐饮场所包括位于旧马城的“阿一海鲜”餐馆、克拉码头的东宝之东方明珠、怡丰城的翡翠江南、新桥路的鼎苑餐馆、王子·春风十里音乐餐吧，和桥北路的印度回教餐馆Zam Zam。

其中，“阿一海鲜”餐馆被发现在本月6日，允许一组65人的公司聚餐入场。这组人分九桌用餐。新加坡土地管理局已向经营者发出通知，下令10日至19日之间不能营业。

东宝之东方明珠也被发现在上个月29日，接受了一组16人的预订，他们分两桌用餐。调查显示那是一场公司安排的聚餐。除了餐馆被令10日至19日之间不能营业，该公司也被罚款1000元，16人各被罚款300元。

翡翠江南则被发现接受了来自不同住宅的16人用餐组。他们分两桌用餐。餐馆已被令停业10天至19日，调查仍在进行中。

另外，位于实龙岗路的印度餐馆Banana Leaf Apolo因在冠病19（临时措施）法令2020下多次违例，下个星期三（17日）将被控上法庭。