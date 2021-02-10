涉非礼自闭症女 干爹不认罪：你情我愿

（早报讯）有自闭症及边缘智商的视障女与母亲争吵后，离家出走到干妈家过夜，怎料却遭73岁干爹非礼，干爹却称一个巴掌拍不响，两人是你情我愿的。

被告是73岁老汉，受害人则是一名现年28岁女子，案发时，她是被告的干女儿。为保护受害人，法官谕令媒体不得报道可能泄露受害人身份的资料，包括被告姓名。

被告面对三项控状，指他在2018年1月24日晚上使用刑事暴力，非礼受害人，被告不认罪，案件今早（2月10日）开审。

根据控方的开庭陈词，受害人是名视障人士，她除了生有自闭症及边缘智商，也患有冲动控制障碍症。

控方表示，受害人在商场购物时，在其中一间珠宝商店与被告的妻子结识，并称她为干妈。由于干妈也在网上经营生意，受害人因此会到干妈家买东西，从而认识被告，并称他为干爹。

2018年1月24日当天，受害人与母亲吵架后，离家出走到干妈家居住，当时被告也在家。

受害人问干妈是否能在她的家过夜，对方同意。由于房里只有一张床，受害人见被告躺在床上后，坐在床上与被告聊天。

怎料，过程中，受害人指被告用手摩擦她的腿，再抚摸她的私处。受害人多次将对方推开，躺下并假装睡觉。岂料，食髓知味的被告竟伸出狼爪，两次非礼她的胸部，还拉她的手抚摸自己的下体。

控方今早传召查案人员供证，后者透露，她在前年11月为被告录口供时，被告指受害人明知道房间只有一张床，但仍自愿在他的家过夜。

“事情就这样发生了。我说我喜欢她，她也说喜欢我，之后我摸她，她也摸我。一个巴掌拍不响，我们是你情我愿的。我已经老了，日子不多了，请给我多一次机会过正常的生活。过去71年来，我没做错事，连乱扔垃圾也做过。我是因一时冲动才会犯罪，也想向她（受害人）道歉，求她原谅。”

至截稿为止，案件仍在审讯中，受害人料出庭供证。