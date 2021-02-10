女董事贿赂物流公司总监 坐牢16个月

（早报讯）资讯科技公司女董事贿赂物流公司前资讯科技总监48万4000余元，以报答他协助公司取得生意。

被告蔡辉芳（59岁）案发时是Asia Management Link私人有限公司和AML Managed Services私人有限公司董事，她共面对六项行贿和三项同意贿赂的控状。

被告被指行贿Schenker（亚太）私人有限公司资讯科技总监梁志贤（50岁）共48万4289元。

控方以4项提控，余项由法官下判时纳入考量，被告昨日承认罪行时说，行贿的计划由梁志贤提出，最初她曾拒绝，但无奈有求于他，最终只能同流合污。

案情揭露，梁志贤在Schenker（亚太）私人有限公司负责把资料数码化，因此在2007年采购软件时结识被告。

隔年被告离开公司，创立了AML Managed Services私人有限公司，但持续与梁志贤合作，透过新公司提供服务。

在2010年被告提议让Schenker（亚太）私人有限公司使用其管理服务，日后被梁志贤采用。被告把提供打印机的工作外包给Konica Minolta Business Solutions Asia私人有限公司，由梁志贤洽谈双方的合作。

在梁志贤的要求下，Konica Minolta Business Solutions Asia私人有限公司需支付被告公司服务费，每打印一页需支付1.05角。

殊不知，被告与梁志贤事先商量好，梁志贤会从被告公司盈利分一杯羹，梁志贤把被告计算好的费用上调1角。

被告事后会将额外的盈利汇入梁志贤哥哥旗下的3家公司，从在2008年6月2日至2012年10月15日，被告共支付48万4289元。

控方表示被告经过缜密的计划，四年来持续行贿，要求法官严惩18至24个月的监禁。

法官最终判她入狱16个月。（人名译音）