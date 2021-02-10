被汽车擦撞摔倒 送餐员受伤送院

（早报讯）48岁送餐员骑电动脚踏车在四条车道的马路行驶，在转换车道时不知何故被汽车擦撞摔倒，脚踏车重重压在他身上，受伤送院。肇事司机被指声称没看到送餐员，送餐员希望找寻目击者了解事发经过。

这起事件发生在2月4日傍晚6时45分许，地点是靠近世界城（Great World City）的金声路路段。

送餐员杨先生（48岁，送餐员）告诉《联合晚报》，当天他刚从锡安小贩中心离开，要到附近的南森路（Nanson Road）去取餐。

他说，路上共有四条车道，他原本行驶在最右边车道，之后慢慢转换到最左边车道。结果，在第三条车道时，不知何故被一辆白色汽车擦撞，重重摔倒在地。

他说，摔下车后，电动脚踏车也重重压在他的身上，“司机是一名40来岁的华族男子，他下车后就称自己没有看到我，还说不是他的错。”

事后，男司机拨电召来救护车，两人也交换联系方式，司机就离开。

他被送到新加坡中央医院救治，左膝盖、手臂和被背部都有擦伤，“我在急症室待了约八个小时，离开后便前去报警处理。”

杨先生说，自己随后也发信息（SMS）给车主，但对方没有回复。

为了了解究竟发生什么事，杨先生通过Stomp网站寻找目击者，希望能够还原当时的事发经过。

警方受询时证实接到通报，调查正在进行中。