“咖啡乌”主人澄清 未授权任何筹款活动

（早报讯）乌敏岛忠犬Kopi O遭载客货车碾死，有人用它的名义筹款，狗主的儿子面簿贴文澄清，指他们完全不知情，也不会接受任何钱，呼吁对方暂停筹款活动。

zaobao.sg早前报道，乌敏岛忠犬“咖啡乌”2月3日早上疑遭撞后逃逸的客货车撞伤致死，岛民万般不舍，忍痛挖墓穴埋葬。

岛民林菲利普（58岁）今早（2月10日）受访说，几天前他发现有人在网页发布咖啡乌的照片，借机筹款，他立刻通知狗主。

“狗主一家人得知此事后很震惊，昨天中午狗主的儿子在乌敏岛的面簿群组发布贴文澄清。”

贴文强调，狗主一家人并没有参与或涉及到任何筹款活动，目前狗主也并不愿意接受任何捐赠，即便有筹到钱，他也会拒绝收下。

狗主的儿子表示，虽然能理解筹款者的好意，但还是不希望对方以狗主或者咖啡乌的名义筹款；若是想要做善事，公众也可为动物住所筹款。

贴文中也提到，如今狗主仍因为咖啡乌的死而受影响，希望事情能慢慢告一段落，狗主也将继续留在乌敏岛生活，尽快走出伤痛。

岛民林菲利普说，目前筹款者已经将有关信息拿下，暂停一切筹款活动。

另外，他表示咖啡乌已经入土为安，最终安息地点确定在它生前的住处附近，一个靠近海边的地方。

“我也请人帮咖啡乌打造了一块墓碑来纪念它，安葬地的周围用鲜花作装饰。如今每天至少有五到六组人来到岛上悼念咖啡乌。若公众想来悼念，可搭乘岛上的德士，司机们都熟悉路。”