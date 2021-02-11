我国交通领域超过5万2000人接种第一剂疫苗

（早报讯）截至昨天，我国交通领域已有超过5万2000人接种第一剂疫苗，其中包括近3万9000名航空业和海事业前线人员。

政府于上个月展开航空业和海事业前线人员的疫苗接种计划，共4万3000名航空业人员如机师、空服人员和机场职员等以及海事业人员中，有超过九成已接种第一剂疫苗。

这些前线人员也从本周一起陆续接种第二剂疫苗，预计在本月内能够完成接种计划。

新加坡航空集团旗下的新航、酷航和胜安航空今天分别飞往印度尼西亚雅加达、泰国曼谷及柬埔寨首府金边的航班上，所有31名机组人员已全接种疫苗。

交通部长王乙康今早走访樟宜机场第三搭客大厦向这些机组人员了解他们起飞前的工作流程。他接受媒体访问时说：“当航班上多数或全部的机组人员，甚至机场里的海关人员、行李搬运员和清洁工有超过九成都已接种疫苗，乘客也会感到更安全和放心。”

他也指出，随着我国境内的疫情情况已受到控制，目前最大的弱点是边境，若与边境外接触的人员都已接种疫苗，这将有助我国进一步确保边境和国内更加安全。

另一方面，自1月25日起，巴士和地铁业者旗下超过1万4000名员工也已接种第一剂疫苗。剩余6万6000名陆路交通员工已安排在下来几个月接种疫苗。