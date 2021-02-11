王瑞杰：我国经济衰退见缓 抗疫预算案见效

（早报讯）政府去年推出的一系列财政措施与货币政策，把经济预计萎缩幅度减至5.8％，这比原来12.4％的实际国内生产总值（GDP）预估萎缩，少了6.6个百分点，舒缓了冠病危机对新加坡经济的冲击。

透过薪酬津贴缓解企业成本压力的雇佣补贴计划（Jobs Support Scheme），是最关键的财政措施之一。从去年4月至12月，政府为雇主提供226亿元的资助，以补贴190万名在职本地员工的工资。

2021财年预算案下周二公布，财政部今天（2月11日）针对去年推出的抗疫预算案，发表中期评估报告，盘点各项纾困与援助措施对我国整体经济、企业、员工、家庭和个人的初步影响。

副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰和全国职工总会秘书长黄志明，今天走访香格里拉圣淘沙酒店，与受疫情影响的德士司机和酒店员工等见面。去年疫情暴发初期，王瑞杰一行也曾到同个酒店视察。

王瑞杰过后指出，许多援助计划仍在进行中，但初步来看，整体财政措施对保障国人健康和生计起到显著作用，有需要的家庭也得到更多援助，一定程度缓解了不平等现象。“中期评估令人鼓舞，因为它说明相关计划正在达到预期效果。”

政府去年史无前例地推出五个预算案，总拨款逼近1000亿元，其中520亿元来自积累多年的国家储备，财政预估赤字高达743亿元。

根据初步计算，政府采取的财政措施和货币政策，分别协助我国避免损失5.5％和1.1％的GDP。我国去年整体经济估计萎缩5.8％。这些措施让我国在2020年和2021年，平均每年保住15万5000个工作岗位。

王瑞杰将在下周二（16日）发表2021财年的预算案声明。他说：“接下来，复苏之路是不平坦和充满不确定性的……我将说明政府如何继续应对眼前的挑战，保障公众健康，为企业和工友提供支持，为仍面对压力的领域提供有针对性的援助。”

（视频由财政部提供）