两人在一食肆用餐后感染伤寒 食肆已暂停营业

（早报讯）本地有两人数次在多美歌一间食肆用餐后，感染伤寒住院，卫生部和新加坡食品局正调查此事，该食肆也已被指示暂停营业。

根据卫生部和食品局今晚（2月11日）发表的联合文告，涉事食肆是位于克里门梭道（Clemenceau Avenue）新加坡购物中心的Hooi Kee Eating House。

今年1月2日至18日间，有两人数次在该食肆用餐后，出现发烧、头痛、腹泻和咳嗽等伤寒（typhoid fever）症状，双双住院。其中一人已经出院，另一人仍在留医，情况稳定。

基于有传染的可能性，食品局已指示该食肆从今天起暂停营业，直至另行通知。公众若曾在该食肆用餐，并出现发烧不退的情况，应立即求医。

在该处工作的所有食品处理人员都必须重新通过初级食品安全课程，并且食源性病原体检测呈阴性，才能恢复处理食物的工作。食品卫生人员也须重修相关饮食卫生审计课程，执照持有人则须为场所进行清洗和消毒。

伤寒是一种由伤寒杆菌（salmonella typhi）造成的细菌感染，可经由未煮熟的食物传染。食品局提醒餐饮业者时刻保持良好的食品和个人卫生，并表示将严格取缔违例行为。

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