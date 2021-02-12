新增社区病例包括一对父子 两人出现症状后均未求医

（早报讯）本地昨天（2月11日）新增的三起社区冠病病例，包括一名牛车水大厦杂货摊摊主和他的儿子。两人出现症状后都没有求医，也并未使用“合力追踪”应用或携手防疫器。

根据卫生部文告，该名男性摊主是一名66岁本地永久居民，在牛车水大厦售卖杂货。他在1月28日开始咳嗽，2月9日丧失嗅觉（anosmia），但没有求医。他之后于9日接受当局为牛车水摊贩和店主进行的社区检测，隔天确诊送院。

这名摊主的32岁儿子同样染病，他在樟宜机场第三搭客大厦的Swensen’s餐馆从事兼职服务员，最近一次上班是在2月8日。当天，他下班后开始流鼻涕，但没有求医。由于曾与确诊病例近距离接触，他于10日被隔离后通报症状，同日送院接受检测，隔天确诊。

这对父子的血清检测结果都呈阴性，意味着他们可能是在当前受感染。

卫生部重申，人们若感到不适，即便只是出现初期或轻微症状，也应负起社会责任，马上求医并留在家里，避免将病毒传给他人。

这对父子也并未使用“合力追踪”（TraceTogether）应用，虽然都已领取携手防疫器，却没带在身上。卫生部呼吁人们时刻开着“合力追踪”应用或携带携手防疫器，便于当局尽快找到他们的密切接触者。

剩余一起社区病例是一名20岁全职国民服役人员，在机场路的新加坡武装部队场地工作。他不住在营内，工作也不会接触到其他单位。

他在2月3日感到不适，前往家庭诊所求医。由于他没有出现与急性呼吸道感染相关的症状，因此并未接受检测，但有休病假。他于8日回去上班，隔天开始发烧和流鼻涕，于是再去巴耶利峇空军基地的医疗中心求医并接受检测，隔天确诊，血清检测结果同样呈阴性。

本地昨天新增共12起病例，除了上述三起社区病例，其余九起新病例都是境外输入病例。

他们分别从马来西亚、阿拉伯联合酋长国、马尔代夫、印度尼西亚、缅甸和印度抵新，抵境时都已接获居家通知。

卫生部也指出，当局于2月8日和9日农历新年来临前，为在牛车水和四周工作的摊贩、店主、餐饮业人员和送餐员等共1221人，进行了冠病检测。其中，只有上述染病摊主确诊，另有一份样本被实验室退回，其余1219人的检测结果都呈阴性。

截至昨天中午，我国累计确诊病例达5万9759起。目前仍有33人留院治疗，其中一人在加护病房。昨天共有32人康复出院，累计出院人数增至5万9558人。