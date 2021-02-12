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李总理：我国经济今年预计将回弹 但航空旅游业需要更长时间

文 / 杨浚鑫

摄影 / 梁麒麟

发布 / 2021年2月12日 12:11 PM

李总理大年初一走访新加坡航空公司机组人员控制中心和樟宜综合医院，向佳节期间坚守岗位的员工拜年。（梁麒麟摄）

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（早报讯）子鼠辞旧岁，金牛迎新春。李显龙总理表示，我国经济今年预计将回弹，大部分经济领域能恢复到接近正常的状态，但航空业和旅游业可能需要较长时间复苏。

李总理大年初一（12日）早上走访新加坡航空公司机组人员控制中心和樟宜综合医院，向佳节期间坚守岗位的员工拜年。随行的还有全国职工总会秘书长黄志明和总理夫人何晶。

他接受本地媒体访问时，针对今年的经济展望说：“2021年，金牛年，应该比去年鼠年来得好，至少从经济角度来说。”

李总理解释，去年，我国实行病毒阻断措施以规避冠病疫情对经济的长期影响，导致许多经济领域受短期冲击，经济萎缩5%至6%。

“今年，我们的抗疫工作已经比较完善，接种疫苗的工作也已经开始。因此，在我看来，今年经济应该可以回弹，许多领域都能恢复至接近正常的状态。至于能否取得很蓬勃的发展，就比较难说，但经济回弹能取得4%至6%的增长，已经是不错了。”

李总理也说，经济增长虽不意味着我国已走出阴霾，但至少是向前迈出了一大步。

至于航空业和旅游业，李总理指出，客运方面，距离复苏还有很长的路要走，因为许多国家都非常严格地限制国际旅行，尤其是随着更具传染力且更危险的新病毒株出现。

李总理认为，除非有相当一部分的人口已接种疫苗，并且各国之间有一套系统来获知并核实谁已接种疫苗，否则要回到买张机票就能飞到曼谷或香港度过周末的日子，还需要一段时间。

至于会否延长对这些领域的经济援助，李总理表示，政府会继续尽力提供帮助，但不能是由政府一直“开支票付薪水”，而业者却没有做出任何调整。当局因此正与行业就此进行对话。

我国至今已为逾25万人接种首剂疫苗，包括前线和必要服务人员，以及部分70岁及以上的长者。

李总理透露，当局将从本月22日（星期一）起，为其余年长人士接种疫苗。抗疫跨部门工作小组将在几天后公布详细的时间表和计划。

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