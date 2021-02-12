李总理：我国经济今年预计将回弹 但航空旅游业需要更长时间

（早报讯）子鼠辞旧岁，金牛迎新春。李显龙总理表示，我国经济今年预计将回弹，大部分经济领域能恢复到接近正常的状态，但航空业和旅游业可能需要较长时间复苏。

李总理大年初一（12日）早上走访新加坡航空公司机组人员控制中心和樟宜综合医院，向佳节期间坚守岗位的员工拜年。随行的还有全国职工总会秘书长黄志明和总理夫人何晶。

他接受本地媒体访问时，针对今年的经济展望说：“2021年，金牛年，应该比去年鼠年来得好，至少从经济角度来说。”

李总理解释，去年，我国实行病毒阻断措施以规避冠病疫情对经济的长期影响，导致许多经济领域受短期冲击，经济萎缩5%至6%。

“今年，我们的抗疫工作已经比较完善，接种疫苗的工作也已经开始。因此，在我看来，今年经济应该可以回弹，许多领域都能恢复至接近正常的状态。至于能否取得很蓬勃的发展，就比较难说，但经济回弹能取得4%至6%的增长，已经是不错了。”

李总理也说，经济增长虽不意味着我国已走出阴霾，但至少是向前迈出了一大步。

至于航空业和旅游业，李总理指出，客运方面，距离复苏还有很长的路要走，因为许多国家都非常严格地限制国际旅行，尤其是随着更具传染力且更危险的新病毒株出现。

李总理认为，除非有相当一部分的人口已接种疫苗，并且各国之间有一套系统来获知并核实谁已接种疫苗，否则要回到买张机票就能飞到曼谷或香港度过周末的日子，还需要一段时间。

至于会否延长对这些领域的经济援助，李总理表示，政府会继续尽力提供帮助，但不能是由政府一直“开支票付薪水”，而业者却没有做出任何调整。当局因此正与行业就此进行对话。

我国至今已为逾25万人接种首剂疫苗，包括前线和必要服务人员，以及部分70岁及以上的长者。

李总理透露，当局将从本月22日（星期一）起，为其余年长人士接种疫苗。抗疫跨部门工作小组将在几天后公布详细的时间表和计划。