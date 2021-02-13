牛车水大厦染病店主妻儿也受感染 一家四口形成感染群

（早报讯）我国昨天新增两起社区病例是牛车水大厦染病店主的妻子和另一名儿子，一家四口形成感染群。

根据卫生部昨晚（2月12日）的文告，染病店主在2月10日确诊后，他的62岁妻子和33岁儿子都被安排到指定设施接受隔离。两人都是新加坡公民，妻子是家庭主妇，儿子则目前无业。

虽然他们没有出现任何症状，还是陆续接受了冠病检测，并在前天确诊后，被救护车送往国家传染病中心。

儿子的血清检测呈阳性，他母亲的血清检测则呈阴性，显示后者是当前受感染的。

与染病店主和他早前确诊的儿子一样，最新确诊的母子都没有使用合力追踪应用，而且他们都已领取携手防疫器，却没带在身上。

卫生部再次提醒，人们应时刻启动合力追踪应用或携带防疫器，以协助当局尽快找到和隔离冠病病例的密切接触者，防止病毒进一步传播。

确诊病患近期到过的地点增加两个，分别为白沙伊莱雅购物中心（Elias Mall）的昇菘超市，以及白沙西厦（Pasir Ris West Plaza）的职总平价超市。

本地昨天新增共18起病例，当中只有一起病例出现症状。除了上述两起社区病例，其余16起新病例都是境外输入病例。客工宿舍没有出现新病例。

输入病例分别从印度、印度尼西亚、阿拉伯联合酋长国、缅甸和菲律宾抵新，抵境时都已接获居家通知。其中六人是外籍女佣，年龄介于26岁至45岁。

另外，当中一名28岁印尼籍长期探访证持有者是在去年11月26日从印尼飞抵我国，并在指定设施履行居家通知直到12月10日。他曾在12月6日接受检测，结果为阴性。

不过，他因准备回印尼，启程前在本月10日又接受检测。尽管他的检测循环阈值（Ct value）非常高，显示病毒载量偏低，他的检测结果为阳性且没有症状。他的血清检测也呈阳性。

这名男子透露，他来新之前，在印尼曾接触在去年10月确诊的亲属。有鉴于他可能是以前就受感染，当局将他归类为输入病例。

文告说，他可能会脱落微小的病毒核糖核酸（RNA）片段，但这些片段不具传播力，也不能感染其他人。

截至昨天中午，本地累计冠病确诊病例为5万9777起。目前有31人留院治疗，其中一人在加护病房。另有148名情况良好但检测仍呈阳性的病患在社区设施隔离。昨天11人出院或迁出隔离设施。