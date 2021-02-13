巴士霸位风波 老妇：坐下时遭女乘客猛踢大腿致淤青

（早报讯）在巴士站贴海报指女乘客霸位还踢人，被踢的七旬老妇现身说法，指女乘客先用脚碰她大腿，示意她坐到别处，跟着对方突然一脚飞踢她左大腿，导致她差点摔倒，大腿事后也淤青。

一名郑姓男网民在面簿贴文，指他经过武吉班让环路一带时，看到街道的柱子张贴了一张附上照片的告示，提醒乘搭976号路线的巴士搭客，要小心照片里的女子，切勿“招惹”对方，如果坐在她垫脚的座位，就会被她攻击。告示也指一名老妇近期也遭受攻击。

记者辗转找到告示中无故被踢的方女士（74岁，退休人士），她受访时道出当时究竟发生什么事。

方女士说，自己住在武吉班让实加路一带，平时每周两三次到蔡厝港德惠巷一带购物，之后才搭乘976号巴士回家。

她表示，事发当天是上个月28日下午3时许，“我上巴士后看到前方有两个空位，但一名看似20来岁的女子将脚翘起来，放在坐位上，于是我就小心翼翼坐在一个座位，避免碰到对方。”

当方女士试图坐下时，她称对方突然用脚碰了一下她的大腿，示意她离开，“没想到，当我还在看有没有其他座位时，她竟然踢了过来。”

方女士称自己被女子突如其来的举动吓了一跳，差点从座位上摔了下来，所幸她及时拉住栏杆。

她说，自己随后找到一个空位坐了下来，冷静后她立即掏出手机拍照。到自己下车时，发现女子也一同下车。不过，由于女子走的太快，很快就失去踪影。

方女士过后回家查看，发现自己被踢到的部位已淤青，之后搭巴士时也有阴影。“我不认识也没有看过这名女子，但她的行为真的太霸道了。”

怕其他乘客遭遇同样经历，七旬老妇才在巴士站贴出八张告示警惕大家。

由于担心其他乘客会遭殃，尤其是年长人士，方女士于是隔天开始自制告示，然后打印出来。

“我自己大概印了八张，然后张贴在巴士站周围，希望提醒其他搭乘巴士的公众。”

她也说，事件之后没有看到女子，但现在自己也因这件事不太敢出门。

“我当时真的命大，及时抓住栏杆，才没有摔倒，否则后果不堪设想。”