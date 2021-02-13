马来邻居自掏腰包 走廊布置新年装饰

（早报讯）淡滨尼一户马来居民不仅自掏腰包买新年装饰，甚至还买年花摆在邻居门口，为华族邻居打造“新年走廊”，增添佳节气氛，发挥邻里的甘榜精神！

住在淡滨尼11街第117座组屋的一对马来兄弟阿都拉(36岁，销售员）以及阿兹曼（59岁，自雇人士），从上个月中开始在自家走廊外布置新年装饰。

记者日前走访当地，可见走廊至少八户邻居的门口都摆有新年花。此外，在他们和隔壁邻居家门外的走廊还挂有仙女灯，墙上也贴了不少新年装饰。

阿都拉受访说，兄弟俩与八旬母亲同住，父亲去年12月去世后，他们暂住大姐家一个月，门外的植物无人打理，庆幸这段期间邻居来帮他们浇花和打扫走廊，让他们很感动。

为表感谢，他们决定花200元布置自家外的走廊，让同层的华族邻居开心。此外，他也送年饼给邻居。

不过，这件事也有一段小插曲。阿都拉刚布置新年装饰不久，曾有一名马来居民以为他的做法与宗教信仰有冲突，因此取下装饰。阿都拉过后询问新加坡穆斯林皈依协会，对方指农历新年不是宗教庆祝活动，该协会也曾为皈依穆斯林的华族同胞举办新年庆祝活动。他个人也认为，“这是文化，不涉及宗教因素。”

“我上网查了新年传统相关资料，发现今年是牛年，而我刚好也在牛年出生，真的很有趣。另外，我也向店员了解‘福’和‘大吉大利’的意思。”

住在他们隔壁的郑女士（70岁，退休）说：“我真的很感动，走廊变得很有新年气氛，喜气洋洋。”