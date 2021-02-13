记卡资 盗刷卡 “美姐”监6周

（早报讯）曾参加新加坡环球小姐选拔的27岁“美姐”，趁友人不注意背下其转账卡资料后，在网购平台刷下超过2322元，前天（2月11日）被判坐牢6周。

被告黄凯琳（27岁）共面对31项抵触滥用电脑法令（Computer Misuse Act）的控状，控方针对其中4项提控她，其余控状待法官下判时纳入考量。

根据案情，三名受害人案发时都是被告的朋友。第一名受害人林宗翰（28岁）在2016年8月通过朋友认识被告，当时被告和男友分手后落寞伤心，林宗翰就陪她出去散心。但一天，当林宗翰上厕所，将钱包放在桌子上时，被告趁机拿出他的转账卡，将其资料背下后，再物归原位。

林宗翰全然不知情，直到他发现自己的银行账户出现不明交易和被告对质，被告才承认。被告在同年9月7日至24日间共刷了超过730元，主要花在订票及购物上。

林宗翰联系银行后，成功禁止其中一笔交易过账，而被告也已经全数偿还刷走的款项。

被告也以同样方式记下另两名朋友的转账卡资料，在订餐平台Foodpanda、私召车平台Uber、网购平台Lazada及到其他网络商店使用，并支付酒店Hotel Clover订房付款，共刷走2322.71元的款项。

控方在陈词时，指被告预谋干案，待受害者没注意时，记住他们的转账卡资料，其中一名受害者事后已断绝与被告的联络，要求法官判她坐牢至少两个月。

法官在下判时，表示考虑到被告选择认罪，没有案底，而且已尽量偿还受害者损失，最后判她坐牢6周。