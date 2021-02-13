【宝马撞店屋起火】女伤者是歌台歌星 为爱冲入火场

（早报讯）女伤者是本地歌台歌星胡秀惠（26岁），她与驾驶宝马的乔纳森（Jonathan Long，29岁）相恋三年，已经申请了预购组屋，两人原本已经在筹备婚礼。

四名乘客则是王宏杰（Gary Wong Hong Chieh，29岁）、叶尤金（Eugene Yap，29岁）、陈永豪（Elvin Tan Yong Hao，28岁）以及张启祥（Teo Qi Xiang，26岁），以下是伤者和部分死者的个人资料：

胡秀惠（26岁）

女伤者是乔纳森的未婚妻，因尝试救人不果，脸部和手臂多处烧伤，被送往新加坡中央医院进行急救。中央医院回复《新明日报》询问时表示，女子情况危急，目前人在加护病房。她是本地歌台的歌星，早前接受《新明日报》访问时表示，她也曾在英杰华工作，过后转行当空姐，疫情期间停飞后通过新航的平台申请当新心相连（SG United）的数码大使。

据《新明日报》记者了解，胡秀惠在事故发生时在现场附近，当她听到轰然一声巨响，得知乔纳森驾驶的宝马出事时，她奔往现场，眼看男友汽车遭火焰吞噬，她奋不顾身冲了过去，希望把男友和车内的朋友救出来。

然而，熊熊火势太过猛烈，她最后反而被烧伤，蒙受重伤，如今在加护病房与死神搏斗。

受访的歌台人表示，获知道胡秀惠的情况后大家都很担心，希望她能熬过这一劫。

乔纳森（Jonathan Long，29岁） 乔纳森（Jonathan Long，29岁）（取自Instagram）

当时驾驶宝马车，据他的社交媒体显示，他毕业自新加坡管理学院——澳大利亚皇家墨尔本理工大学（RMIT），修读经济和金融科系，在英杰华（Aviva）担任高级财务服务经理。

王宏杰（Gary Wong Hong Chieh，29岁）

据他的社交媒体，毕业自新加坡管理大学，修读信息系统课程，与乔纳森是好友关系。他在2019年的贴文透露，当时全职加入英杰华。去年疫情期间，他在面簿发贴文指出参与了义工活动以回馈社会，也和乔纳森购买了上千包的口罩送给有需要的人。

叶尤金（Eugene Yap，29岁）

他在社交媒体的自介写到在Bober Tea御波坊泡泡茶店工作，同时也是英杰华的财物管理经理。他与乔纳森在去年二月一同到美国旅行，在Instagram的限时动态精选里可见多个跑车视频。根据亚洲新闻台去年的报道，他与两名友人一同创办了御波坊泡泡茶店，2018年6月开了第一家店面，目前在本地已有八间分店。