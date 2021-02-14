建屋局调查：组屋居民对住家和邻里满意度提高

（早报讯）建屋发展局调查显示，组屋居民对住家、邻里和区内设施的满意度齐齐提高，全都超过90％。

建屋局今天（2月14日）发表文告，公布2018年组屋住户抽样调查中，有关组屋生活体验的调查结果。该局日前已公布有关国人生活习惯和住房愿望的结果。

文告指出，93.2％的居民对组屋感到满意，包括组屋的设计或格局等。感到不满的住户曾面对发生在旧组屋的混凝土剥落、天花板漏水等问题，该局将继续透过家居改进计划和友好协助计划帮助屋主解决这类维修问题。

与此同时，95.3％的居民也对邻里感到满意，较2013年增加3.3个百分点，主要与地点方便、邻居友好及环境和谐有关。感到不满的住户则认为邻居吵闹、不体谅或不友善。

组屋区设施方面，持满意态度的住户占比同样有所增加，在同个时期上升2.5个百分点，达98.6％。其中，居民对购物或零售设施最为满意。

尽管超市和小贩中心等商业设施的使用量最高，这些设施除了超市以外，使用量已有所下降。建屋局指出，至少每周一次到访商业设施的人数减少，相信与网购和送餐服务越来越受欢迎有关。

至于人们较常待在组屋区里的哪些设施，排名前三的依次为购物中心（36.1％）、咖啡店（9.4％）和公园或花园（8.9％）。

另一方面，组屋居民之间的睦邻关系持续加强，更多年轻居民加入和邻居们组成的聊天群组，也有更多人积极参与打扫公共空间、当义工等社区活动。

建屋局自1968年起，每五年进行一次组屋住户抽样调查，研究和分析组屋居民人口形态的转变，作为日后检讨现有政策和制定新政策时的参考。最近这次调查是在2018年1月至9月间进行，共有近8000户人家参加。