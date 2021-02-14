【全面防卫日】黄永宏：国人共抗疫显示全面防卫至关重要

（早报讯）国人的抗疫路程再次肯定了全面防卫是个活用的概念，对确保新加坡人共同的福祉和国家克服艰难挑战的能力至关重要。

明天（2月15日）是全面防卫日。国防部长黄永宏医生按照往年惯例，录制全面防卫日献词。他于今天在社交媒体上发布的献词中指出，国人过去一年用行动共同通过了冠病疫情的考验。

抗疫的道路上，客工群体疫情影响数万人，许多旅游和酒店业员工也失去生计。我国实施阻断措施和其他限制条例时，新加坡人也一同响应，将国家利益置于自身利益之上。

黄永宏说：“共同抗疫的成果显而易见，全面防卫一旦投入行动，能拯救生计与生命。”

疫情在世界各国肆虐，但在本地受控。黄永宏说，除了医疗人员冒着生命危险照顾病患，贸工部和经济发展局等经济机构保持供应链不受影响，避免我国物资供应短缺，还预订疫苗让我国得以及早为民众接种。

武装部队和内政团队没有松懈，继续维持治安和保护重点设施。此外，企业配合限制措施，还迅速制定业务持续计划。

社区方面，许多组织投入行动，或纺织口罩，或帮助弱势群体，或鼓励民众遵守条例。更有青年为年长者和被隔离人士配送食物和物资，或为治疗客工的医疗团队设立翻译网站。一些退休医生和护士也重披白袍参与抗疫，也有全职国民服役人员延长服役期限，为抗疫添一份力。

“这份团结和对条例的遵守让我们得以在庆祝国庆等全国活动和新年的同时，防止出现新一波疫情，也确保我们能及早开放边境，恢复对新加坡经济至关重要的全球商贸。”

黄永宏也指出，同样重要的，是社会不分种族、言语、国籍，共同抗疫，也没有任何指定群体受指责或污蔑，引起社会分裂。这对我国抗疫努力起到积极作用，我国是全球病亡率最低的国家之一，失业数据也受控。

黄永宏说，冠病疫情说明全面防卫对新加坡能否克服艰难挑战发挥重要作用。

“只要像在对抗冠病时那样，将全面防卫付诸行动，无论面对什么挑战，我们都能对未来抱持乐观和希望。只要做到全面防卫，新加坡就不只能渡过每一次危机，也会在克服难关后变得更坚强，国人也会更团结。”