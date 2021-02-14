罗拔申码头两酒吧曾有冠病病患到访

（早报讯）冠病确诊病例到过的地点增加两个，两个地点都是位于罗拔申码头（Robertson Quay）的酒吧。

根据卫生部星期天（14日）的文告，确诊病例分别在本月11日和12日到过这两家酒吧。其中一家是位于M Social酒店的餐厅及酒吧Beast & Butterflies，另一家是酒吧Bar Bar Black Sheep。

Beast & Butterflies：11日晚上9时至10时和12日下午12时30分至1时30分

Bar Bar Black Sheep：12日晚上7时至8时45分

卫生部晚上的文告也透露有关本日境外输入病例的更多详情。其中一名抵境两天后才确诊感染冠病的男子是荷兰籍。这名28岁男子入境持短期探访证到我国出差，于10日抵境并接受冠病检测时，结果呈阴性，但在12日接受冠病例常检测时，才检验感染冠病。

他在第二次接受检测时没有出现冠病症状，但隔天开始发烧。男子的血清检测呈阴性，这意味着他是近期感染病毒。

卫生部指出，男子主要因工作入境本地，他的工作地点是停靠新加坡的一艘船上；男子入境后都遵守安排好的行程，大多数时间待在工作地点及住宿内。

包括男子在内，本地今天共有14起境外输入确诊病例。