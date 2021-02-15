我国去年全年经济萎缩5.4％

（早报讯）我国经济去年全年萎缩5.4%，跟官方初步预估的萎缩5.8%相比，萎缩程度略为减少，但扭转了2019的1.3％增长势头。

贸工部维持今年的经济增长预测，估计我国今年将取得4％至6％的增长。

贸工部今早发表的文告指出，我国在去年第四季的经济同比萎缩2.4％，比前一季的萎缩5.8％相比有所改善。经季度调整后，第四季环比增长3.8％，延续之前一季的9％增长势头。

制造业去年全年同比增长7.3%，扭转之前一年的1.5％萎缩。增长主要来自生物医药制造、电子和精密工程集群的强劲表现。

建筑业去年大幅萎缩35.9％，与前年的１.6％增长形成明显对比。这主要是因公共和私人领域建筑工程活动疲弱所致。

服务业去年萎缩6.9%，同样扭转了2019年的2％增长势头。大部分服务业都受到冠病疫情影响而导致全年萎缩。只有金融与保险以及资讯通信行业例外，分别取得5%和2.1%增长。

贸工部指出，自去年11月的第三季经济调查报告以来，我国外部需求前景大致维持相同水平。与此同时，全球经济仍存在不确定和风险，包括全球经济复苏步伐不一、各经济体因疫情而承受的财政系统压力，以及地缘政治的不确定等。

就国内而言，我国疫情情况大致受到控制，不过边境重新开放的步伐因全球疫情再度暴发而放慢。在这情况下，我国经济今年会缓慢复苏，一些外部驱动行业，包括贸易相关服务行业（批发贸易和船运）将因外部需求回升中而受益。