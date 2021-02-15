淡滨尼命案男嫌凶资料网上流传 公务员因泄露保密文件被捕

（早报讯）男子涉在淡滨尼捅伤女子后被发现在榜鹅坠楼案，事发后一份印有该案与男死者资料的官方文件在社交媒体流传，警方调查后以触犯官方机密法令的罪名，将一名37岁的公务员逮捕归案。

《联合晚报》连日报道，45岁男子涉于上周三（10日）清晨在淡滨尼21街第206座组屋底层，捅伤42岁女子后逃离现场，两个多小时后他在榜鹅组屋住家坠楼丧命。

女子身中多刀，腰部和颈项多处受伤，送院后不治身亡。据之前报道，男女死者于2000年结婚，育有三名分别就读理工学院、中学和小学的孩子。

事发后，女死者倒在血泊中的照片，以及警方的一份官方文件在网络及各社交媒体平台上流传。该文件内容包括警方案件编号、事情概述、男死者姓名、国籍、生日，以及身份证号等详细资料。

警方察觉后发出文告，呼吁公众不要转发官方文件，并且将会调查文件为何泄露。

警方今早再发出文告，指当局已经完成调查，逮捕了一名其他机构的37岁男公务员。

根据文告，警方在案发当天早上7时半确认了嫌疑人的身份后，发出内部文件请求各大政府机构帮忙寻人。

警方指出，该名泄密的公务员拍下文件的照片后，通过WhatsApp将照片发送给一名60岁的男性友人，而男性友人将照片转发给其他不相关的人士，造成文件广为流传。

警方强调，政府严厉看待任何泄露保密资料的行为，并且将严厉惩处违反人士。根据法令，任何泄露保密资料的公务员若罪成，将入狱长达两年，并且面对高达2000元的罚款。

警方提醒，任何无意收到保密资料的人不应该继续转发，否则同样将面对法律制裁。