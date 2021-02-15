南大今年8月开办13项跨学科课程

（早报讯）南洋理工大学今年8月新学年起将开办13个跨学科课程，当中包括经济与数据科学学位课程，以及为人文学院生新增的10个跨学科双主修课程。

根据南大今午（2月15日）发的文告，这些新设的跨学科课程，将确保毕业生能为相互联系日益紧密、复杂以及难以预测的未来做好准备。

这13个课程分别是：

经济与数据科学理学士学位课程（Bachelor of Science degree in Economics & Data Science）；

会计学与数据科学及人工智能双学位课程（Double Degree in Accountancy and Data Science & Artificial Intelligence）；

人文学院10个跨学科双主修课程组合；以及

专攻科技创新的创业第二主修课程（Second Major in Entrepreneurship）

南大常务副校长兼教务长林杉教授指出，学校新开办的课程与近期公布未来五年发展计划相符，学生可通过新的跨学科组合与学位课程加强学术培训，同时学会采取不同观点，以及在智力与学习方面保具备更大的灵活度。“如此一来学生就能做好准备，应付后冠病时代科技迅速变化与不确定性所带来的改变与挑战。”

南大将从今年8月新学年起开始提供这些新增课程。此外，所有新生将修读跨学科核心课程，涵盖的课题与领域包括数码通识、沟通与提问、道德以及全球挑战等。

南大也规定，从今年入学的这批新生起，实习将成为所有本科生的毕业条件之一。