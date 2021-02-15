地铁车厢内举行非法公共集会 范国瀚被判罚款8000元

（早报讯）三年多前在地铁车厢内举行非法公共集会，公民社会运动人士范国瀚（Jolovan Wham）今午（2月15日）认罪后被判罚款8000元。

但是，他选择不缴付其中5500元的罚款，法官因此下令他即日起入狱22天顶替。

范国瀚在开庭前交给媒体的声明中指出，他虽然承认罪行，但仍然不认同我国法律对于和平集会的立场，因此不肯缴付针对非法公共集会及破坏公务罪名的罚款，决定坐牢以表抗议。

范国瀚面对五项罪名，包括举办非法集会、破坏公物以及拒绝配合警方签署笔录的罪名。

他今午承认其中三项罪名，两项交由法官考虑后被判刑。

根据案情，范国瀚为了“纪念”1987年的"光谱行动"（Operation Spectrum），邀请另外八人在地铁车厢举行集会。

九人于2017年6月3日下午5时左右，从滨海南码头（Marina South Pier）地铁站乘搭了南北线的地铁。

范国瀚与其他六名集会人士手握书籍，在车厢内并排坐着或站立，并一度都戴上眼罩。另外两人则负责拍照及分发宣传书签给公众。

过程中，范国瀚还在车厢屏窗上张贴两张写着标语的纸张，但在离开之前取下。

后来，范国瀚在接受调查时，拒绝配合警察签署笔录。

另外，范国瀚也在2017年7月13日，召集公众在樟宜监狱中心外为马来西亚籍运毒死囚巴峇加兰（Prabagaran Srivijayan，29岁）提前举行追思会。

巴峇加兰是在2014年被判死刑，于2017年7月14日清晨伏法。

除此之外，范国瀚面对另外两项罪名，指他在前国家法院外以及大巴窑警署前举行非法抗议。

根据早前报道，他相信是为“网络公民”（The Online Citizen）主编许渊臣（37岁）和文章作者迪科斯塔（37岁）的诽谤案进行抗议。

针对这两项罪名，案件仍在审前会议阶段。