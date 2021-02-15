取名“携手同心 越战越勇” 预算案聚焦未来

（早报讯）2021年政府财政预算案将放眼聚焦应对冠病后的新趋势，确保新加坡在克服疫情后不但能快速适应改变，也能越战越勇，全民齐心寻找合作与创新的新模式，一同推动经济改革，也加强社会契约。

国会明天（2月16日）复会，副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰将于下午3时发表2021年财政年的预算案声明。他今天在面簿个人页面上透露，本财政年度预算案取名“携手同心，越战越勇”（Emerging Stronger Together）预算案。

王瑞杰说：“我在为讲稿进行最后修改时，也在想这次预算案如何命名。去年6月，我曾在全国直播讲话中勾勒一系列能让新加坡越战越勇的计划。如今我们已迈入经济重启后的第三阶段，疫苗接种工作也在进行中，但我们仍要保持谨慎。”

“冠病加速改变，也创造新的趋势，因此我们必须调整与适应，确保我们能在冠病后的世界中继续成长。这也一直是新加坡故事最重要的标志：在危机中，我们也要懂得未雨绸缪。”

除了推动经济转型与加强社会互助精神，王瑞杰认为，新加坡要能越战越勇，政府必须加大力度对抗气候变化，以及确保财政审慎。他指出，他将在预算案中谈及我国要如何确为未来世代的新加坡人打造一个可持续的家园，让孩子们有更美好的未来。

去年，为对抗冠病疫情，王瑞杰史无前例地宣布五个预算案，总拨款逼近1000亿元。

今年的预算案声明于年初五发表。王瑞杰指出，农历新年期间，他大多数时间都在拟预算案讲稿，也花了一点时间思考未来、反思过去一年发生的一切。

他说：“面对我们一代人的危机，如今回想，我深为感恩知足。”

王瑞杰指出，2020财政年疫情导致的预算赤字破纪录，但由于有先辈累积下来的储蓄，政府三次打开国库，以弥补赤字，而下来几年我国的财政情况会持续吃紧。