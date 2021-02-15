五个地点ERP电子闸门收费各上调一元

（早报讯）部分快速公路的车流量增加，造成一些路段拥堵，从下个星期一（2月22日）起，五个地点公路电子收费的闸门将调高一元收费。

陆路交通管理局今午（2月15日）发文告，宣布完成最新一轮的公路电子收费（ERP）检讨工作。当局上个月监测交通情况，发现大部分主干道路和快速公路的车速状态良好，唯独中央快速公路（CTE）、亚逸拉惹快速公路（AYE）以及加冷巴耶利峇快速公路在部分时段出现拥堵情况。

陆交局指出，随着更多人往返工作场所，上述快速公路部分路段在平日尖峰时段开始拥堵。为舒缓交通，当局将从下个星期一起，恢复或调高特定路段的公路电子收费。

以下闸门在特定时段的收费从一元上调至两元：

CTE南向路段、布莱德路之前（早上8时至9时）

CTE南向路段、布莱德路之后和泛岛快速公路（PIE）支路、转入CTE南向路段的四个闸门（早上8时30分至9时30分）

原本暂停收费的闸门则恢复一元收费：

AYE过了裕廊镇大会堂往市区方向三个闸门（早上8时30分至9时30分）

KPE（ECP方向）德福立交桥之后（早上8时30分至9时）

CTE南向路段、布莱德路之前（早上9时至9时30分）

布莱德路之后和泛岛快速公路（PIE）支路、转入CTE南向路段四个闸门（早上8时至8时30分）

CTE南向路段、往PIE樟宜和实龙岗路方向的闸门

其他快速公路和主干道路的闸门将继续暂停收费，直至下一次检讨工作完成。