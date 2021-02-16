（早报讯）欧洲股市在经济有望快速恢复的良好情绪带动下，在周一创下一年来的新高。

欧洲各国开展冠病疫苗接种计划，投资者预计全球经济迅速回弹，泛欧STOXX 600指数受到媒体股的强劲提振，收升1.32%至419.47点。英国FTSE 100指数上涨2.5%，报6756点。

美国周一庆祝总统日（Presidents' Day），因此股市没有开市。

新加坡海峡时报指数周一闭市报2931.52点。整体股市交易量25亿股，交易总值10亿9000万元。上升股266只，下跌股157只。

今日可关注的股票：

1.腾飞印度信托（Ascendas India Trust）周二开市前宣布以50亿6000万印度卢比（9200万新元），向Phoenix Infocity收购商业大楼aVance 6。信托业同意注资17亿卢比作为完成另一座大楼aVance 5之用。

2.丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）将以2982亿韩元（3亿5650万新元），收购韩国五个干储存设施（dry storage）和物流仓库，皆属于永久地契物流资产，总楼面面积为14万9897平方英尺。这些物流设施可吸引高价值领域和电子商务业的用户。

3.毅之安（Ezion Holdings）撤回之前向新加坡交易所提出的延后公布去年全年业绩30天的申请，改为申请延后60天。常年股东大会也相应申请延后60天。

4.新加坡航空（SIA）闭市后披露，今年1月份乘客运载率持续疲软，仅达11.3％，运载了7万8400乘客人次。

货物运载率继续强劲，1月份为89.2％，同比走高37个百分点。该股跌0.69％，报4.34元。

5.永科控股（AEM Holdings）对CEI公司提出自愿性的有条件收购献议，永科开市前披露，发售的新股数量和报价已获新加坡交易所的原则性批准。

永科计划以每股1.15元或逾9970万元，全面收购CEI公司，并在收购后将这公司除牌。永科控股将以现金支付，或结合现金和发售永科控股新股的方式来收购CEI股票。