去年4月来 少于1％入境我国者确诊冠病

（早报讯）自2020年4月以来，所有入境我国者中，少于1％确诊冠病。来自印度和印度尼西亚入境者的确诊率分别为1.6％和3.7％。

卫生部高级政务部长许宝琨医生今天（2月16日）在国会表示，我国入境者主要来自马来西亚、中国大陆、印尼和印度。

这些国家入境者的冠病确诊率分别为0.04％、0.01％、1.6％和3.7％。

他说：“从今年1月1日起，所有入境的工作准证和S准证持有者都必须购买冠病保险，以支付入境14天内因冠病症状和确诊而需的治疗和住院费用。”

另外，从今年2月1日起，所有申请航空通行证和互惠绿色通道的短期入境者，也必须购买涵盖冠病治疗和住院费用的旅游保险。

针对非选区议员梁文辉询问我国为何不禁止印度和印尼旅客入境，许宝琨医表示，与全球的联系对我国的经济和生存至关重要。

“我们需要持续引入外籍劳动力来支持重要经济领域，例如建造家园和硬体设施的建筑工人，以及支援家庭看护需要的外籍女佣，他们大多来自印度和印尼。”

当局因此采取风险管理的方式，让外籍劳工和访客接受更严格的措施来降低病毒传播风险，这包括抵境后的冠病测试，以及履行居家隔离措施。

另外，居住在客工宿舍和在高风险行业任职的员工每14天也必须接受轮流定期检测（Rostered Routine Testing，简称RRT），及早侦测病例。