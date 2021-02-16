阻断期提供拼车服务载到执法员 53岁男认罪

（早报讯）男子在阻断措施期间，为了赚12元车费非法提供拼车服务，殊不知载到两名执法人员，被临检时还谎称载送亲戚，被追问下东窗事发，昨天（2月15日）认罪。

53岁的被告黄江发（译音），是一间贸易公司的销售代表，他面对三项控状，包括抵触一项公路交通法令、一项汽车法令以及一项冠病19（临时措施）法令。

他是本地最大拼车平台Telegram社群SG Hitch的成员之一，该群在去年4月16日更换群名，提醒用户拼车服务在阻断措施期间属非法行为。

案情显示，去年4月23日早上9时55分，被告在该群聊里发布拼车消息，希望找上车地点在蔡厝港一带，下车地点在市区的乘客。

一名乘客在一分钟后联系了被告，表示想从蔡厝港4巷第430座组屋，前往狮城大厦（Plaza Singapura），并同意支付12元的车费。

被告于早上10时20分，在上述地点接到一名男乘客及一名女乘客，并在25分钟后，于汉地路（Handy Road）被陆交局执法人员拦下。

被告让两名乘客谎称是自己的亲戚，他则称只是接送两人到目的地而已，但当执法人员询问乘客的名字时，被告答不出，才被迫承认是提供拼车服务。

庭上揭露，这两名乘客都是陆交局的执法人员，当局当时展开一系列执法行动，取缔阻断措施实施期间继续提供拼车服务的人。

控方指出，当局从去年4月15日开始严禁拼车服务，并在多家媒体上报道，拼车群上也有发布通知，但被告明知故犯，在拼车服务被禁止一周后，仍发布拼车消息，还尝试让乘客帮忙隐瞒，在不得已的情况下才坦白。

案展至下个月12日下判。