聘35妓经营色网 4年逾150万入袋 经理与妓女女友坐牢罚款

（早报讯）35岁货仓经理恋上36岁妓女，两人为了赚外快，他决定当龟公，联手为色情网页扩充生意，边招聘边招生意，旗下的妓女从五人暴增至35人，短短四年内共赚取超过150万元。

货仓经理蔡万宝和女友陈凯妮昨日（2月15日）认罪，承认招聘妓女、靠妓女卖淫为生、唆使他人报假案等，两人各认下其中12项控状，余项则交由法官下判时一并考虑。

女被告于2012年开始靠卖淫为生，蔡万宝则于2014年开始常“光顾”色情网上论坛，两人随后于2015年开始交往。

被告某天和女友提起赚外快一事，女友建议他当龟公。被告于是主动联系色情网上论坛的负责人“阿弟”，问他赚钱的门路。

2015年1月起，被告从每日赚30元的“小咖”，逐渐成为顾客和妓女之间的沟通管道，从中抽佣。被告的女友也因为觉得自己老了，接到的客人也越来越少，决定不再当妓女，转当被告的助手。

约两个月后，阿弟要被告想办法招聘更多妓女，抽取的佣金从15元到20元，增加到至20元到30元不等。

被告和女友联手合作，旗下的妓女一度达35人，在2015年至2019年5月之间，连同阿弟三人，从卖淫活动中抽取的佣金至少有151万5710元。

2019年4月尾，为了能赚更多钱，男女被告决定“自立门户”，设立新的色情网站，把妓女和顾客都带到自己的网站去，不再与阿弟分佣金，但两人在两个月后遭逮捕。

法官最终判蔡万宝坐牢35个月及罚款7700元，他的女友则被判坐牢27个月及罚款10万3000元。（人名译音）