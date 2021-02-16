【预算案】政府拨款10亿元扶助受重创领域

（早报讯）政府将拨款10亿元，扶助受冠病疫情重创的航空、陆路交通和文化艺术及体育领域。

这些领域今年预计仍将受疫情严重影响，政府将在应对冠病坚韧配套（COVID-19 Resilience Package）下提供针对性援助，帮助它们维持能力并最终走向复苏。

其中，受影响最严重的航空业将获得8亿7000万元的援助。国际边境大多持续封锁，导致航空业业务萎靡不振。截至今年1月底，樟宜机场的总搭客流动量仅达疫情前水平的2％。政府将提供援助，维持樟宜机场多年建立起的有利位置。

陆路交通方面，政府将为去年12月宣布的冠病疫情司机援助基金（COVID-19 Driver Relief Fund）注资1亿3300万元，扶助德士和私召车司机。

至于面向文化艺术和体育领域，政府将延长文化艺术振兴配套（Arts & Culture Resilience Package）和体育振兴配套（Sports Resilience Package），推动能力建设和产业转型，鼓励这些社群深化技能和采用数码方案。政府将为这两个配套再注资4500万元。

副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰在今天下午发表的2021财政年预算案声明中，做出以上宣布。