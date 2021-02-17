克兰芝茂密树林错误砍伐秃一片 涉事承包商接警告

（早报讯）砍错树，茂密树林秃了一大片！克兰芝一大片树林被承包商错误砍伐，裕廊集团向涉事承包商发出严厉警告。

这片位于克兰芝地铁站附近的林地面积约为70公顷，相当于98个标准足球场大小，长有南洋楹（Albizia）和灌木丛等，受保护的铁道走廊从中穿过。自然学会撰写的资料显示，该地区生活着约47种鸟类，约占本地总记录的12％。

根据自然爱好者利国伟（52岁，美术设计指导）提供给《联合晚报》的照片，2019年5月，这里仍是一片郁郁葱葱的林地；今年大年初二（13日）再次到访时，赫然发现相当大一部分已变成光秃秃的工地。他上星期日（14日）将前后对比照片上传面簿群组，引起本地自然保育界一片哗然。

利国伟估计，超过30公顷的林地遭到砍伐。“看到这一幕当场傻眼，又感到心痛。难以想象这么大的机构会犯这样的错误。不过生米煮成熟饭，希望能尽快补种树木，恢复生态。”

负责这片土地发展的裕廊集团（JTC）昨天回复《联合晚报》询问时表示，建筑承包商华中环球（Huationg Global）错误地清理了部分林地。裕廊集团在1月13日发现情况后，“指示承包商立即停止所有清理工作。此后，现场没有进行任何进一步的清理，承包商也收到严厉警告”。

记者查询市区重建局的2019年发展总蓝图发现，这片土地已被划作农业用途。裕廊集团指出，土地将会发展成农业食品创新园，成为双溪加株生态区的四个主要地段之一。根据早前报道，农业食品创新园占地18公顷，将汇集原型样品制造、研发及高科技农业活动，如室内耕作和水产养殖，并分阶段在2021年第二季起供使用。

根据裕廊集团的说法，集团已在去年12月聘请了一位环境专家对该地进行生物多样性基线研究，并制定环境监测和管理计划，预计今年4月完成后，将咨询国家公园局和自然团体等利益相关者的意见，结果将适时公布。

“裕廊集团严肃看待这起事件……在决定是否需要采取进一步的惩罚措施前，正在调查这一错误是如何发生的。”

当记者进一步追问事后当局采取了什么应急措施时，裕廊集团发言人表示现场已实施土方工程，确保大雨不会将淤泥从裸露的泥地冲入水道。

公园局受询时也表示正调查这起“未经许可的清理”事件，调查后“会毫不犹豫地采取适当的执法行动”。