德惠弯杀室友命案续审 辩方指死者为闪刀意外“中刀”

（早报讯）德惠弯杀室友命案续审，辩方指被告并非故意捅伤室友，他只是挥动刀子要教训对方，岂料室友为躲避刀子而不断跑动，过程中意外“中刀”受伤。

《联合晚报》昨天（2月16日）报道，现年51岁的被告莫哈默罗斯利（Mohammad Rosli Abdul Rahim）被控于2017年8月16日凌晨时分，在德惠弯第165A座组屋四楼的一个单位内，谋杀35岁的室友莫哈默罗斯兰（Mohammad Roslan Zaini），案件本周在高庭开审。

根据控方立场，案发时，同租一个组屋单位的两人因为租金和水电费的事情吵架，被告冲入厨房找出刀子攻击室友，刀子刺伤心脏夺命。

昨午，控方传召资深法医刘光发供证。刘光发指出，死者胸口上的刀伤深度介于11至13公分，是致命伤势；胸口一带也有其他小伤痕，相信是因为被告当时挥刀的力度很大，导致刀子卡在胸骨上，他用力拔出刀子时所致。

辩方律师盘问法医时则称，根据被告的说法，他无意杀害室友，他当时只是挥动刀子，想要教训对方，而非持刀捅向室友的致命部位。不过，室友为躲避刀子而不断乱动，过程中意外被刀子砍伤。但法医对此驳斥，从死者的伤势来看，不像是意外造成的，持刀者应该是蓄意伤人。

查案人员今早也在庭上供称，指案发组屋的电眼画面揭露，死者中刀后跑下楼梯，现场走廊、墙壁等都留下死者的血迹。案件续审中。若谋杀罪名成立，被告可判死刑或终身监禁加鞭刑。