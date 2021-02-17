本地新增一起社区病例 为一名59岁女行政人员

（早报讯）本地今天（2月17日）新增11起冠病确诊病例，其中一起为社区病例，病患是一名居家办公的59岁女行政人员，其他10起则属境外输入。

根据卫生部发布的文告，这起社区病例与其他病例无关联。女病患在Aibel私人有限公司从事行政工作，自2020年3月起就开始居家办公。她在2月4日出现喉咙痒的症状后到诊所求医。医生当时开出五天病假，并要求她如果三天内未康复须复诊并接受冠病检测。

妇女在6日通知医生自己已康复，却在15日出现发烧、发冷、恶心和喉咙痛的症状，并立即前往盛港综合医院求医。医院马上为她进行冠病检测和隔离，隔天的检测结果显示她确诊冠病。她的血清检测呈阴性，意味着她是近期感染病毒。

当局表示，正对病患进行流行病学调查，与她亲密接触的人，包括家人已被隔离。他们将会在隔离期开始和结束时接受冠病检测，让当局从中找出未出现症状的病例。卫生部也会对曾与她密切接触的人进行血清测试，以判断她是否被其他人传染。

本地今日也有10起境外输入病例，包括一名出现症状，来自印度的工作证件持有者。另外九起无症状病例，包括一名来自马来西亚的工作准证持有者、七名来自印度尼西亚的女佣，和一名从印度来本地求学的短期探访证持有者。