新电信文档系统遭入侵 12万9000名客户个资外泄

（早报讯）新电信完成针对文档系统遭入侵的初步调查，披露有近13万名客户的个人资料外泄。该公司已开始通知所有受影响的个人与企业，协助他们管理可能的风险。

新电信（Singtel）通过网安专家协助调查和分析，已确定第三方服务供应商Accellion的文档传输应用（File Transfer Appliance，简称FTA）系统遭非法侵入后被窃取的文档，以及受影响的利益攸关者。

新电信昨晚（2月17日）发文告说，数据外泄事故涉及12万9000名客户的身份证资料，以及名字、生日、手机号码和住址的资料组合，另加28名新电信前职员的银行户头资料、一个企业客户45名员工的信用卡资料，以及23家企业的一些资料。

文告指这23家企业包括供应商、合伙公司和企业客户，“大部分外泄的数据包括新电信内部的非敏感资料，比如数据记录、测试数据、报告和电邮”。

新电信已紧急通知所有受影响的个人和企业，协助它们和其职员管理可能的风险，并且采取适当的后续行动。

新电信集团总裁袁坤满在文告中表示对此数据外泄事件感到抱歉，表明要向客户和所有受影响的人毫无保留地道歉，“数据隐私非常重要，我们让利益攸关者失望，且无法达到集团所设的水平”。

新电信于本月11日宣布所使用的第三方文档共享系统于今年1月20日遭黑客袭击，结果客户资料外泄，但表明主要运作不受影响。

这起网袭事故与近期影响多国机构组织的文档传输应用违例事件有关，它们包括新西兰储备银行、澳大利亚澳洲证券和投资委员会（ASIC）和美国华盛顿州审计署。