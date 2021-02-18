【宝马撞店屋起火】最年轻死者张企翔灵车到现场 招魂后火化

（早报讯）丹戎巴葛致命车祸的其中一名死者张企翔昨日（2月17日）火化，父母心如刀绞，依然难以接受儿子已逝的痛心事实。

张企翔的家属昨天下午1时办理了领尸手续后，回到车祸现场进行招魂仪式，同一天内便让死者出殡，送到万礼火化场火化。

不过张企翔的父母昨天并没有在殓尸房和招魂仪式现身，母亲张太太（56岁）今早告诉《联合晚报》，她与丈夫不愿白发人送黑发人，也还无法面对现实。

她说：“虽然很多人鼓励我们振作，但未来一段日子对我们来说很难熬。”

死者妹妹及其他亲友到车祸现场出席张企翔的招魂仪式，也送他最后一程。跟据现场照片，灵车的车头嵌有张企翔遗像，法师在场支持招魂仪式，死者妹妹跪倒在地，女亲友则站立双手合十。

整个过程父母都在家中等待，两老以泪洗面，愈加思念儿子。

张太太也透露，昨天下午6时30分儿子的遗体被送往火化，一同火化的还有他平日最爱穿的衣物。

今早张太太在家人的陪伴下到场领骨灰，骨灰未来将安放在蔡厝港的怀念园，死者的父亲依旧未现身。

“他不愿意出门，依旧无法接受一切。”

除了张企翔之外，其他四名死者的家属也已办理领尸手续，各别为死者处理身后事。

龙俊伟（Jonathan Long，29岁）、叶振民（Eugene Yap，29岁）和陈勇豪（Elvin，28岁）的家属在前天领尸，黄竑杰（Gary Wong，29岁）的家属则在昨天领尸。（部分人名译音）