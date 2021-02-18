向邻居女佣搭讪露宝 猥亵男判监16天

（早报讯）男子电梯内搭讪邻居女佣，还趁她遛狗时在组屋楼下向她露宝，被判坐牢16天。

被告是一名29岁本地男子，他面对一项在公众场所作出猥亵行为的控状，指他在去年2月22日下午5时10分，在组屋楼下对一名女子露宝。

受害人是一名27岁女佣，为保护受害人身份，法官下令媒体不得报道可能泄漏受害者的身份资料，包括被告的姓名。

被告在案发时与受害人住同一座组屋，被告住在2楼的单位，受害人则住在7楼。

案情显示，案发一周前，被告曾在电梯内碰到女佣，被告与女佣分别按了9楼及7楼的电梯按钮。被告与女佣搭讪，问她是否要做朋友。

案发当天下午4时55分，女佣带雇主的宠物狗到附近公园散步时，经过坐在组屋底层抽烟及用手机的被告。

15分钟后，女佣返回途中再次路过被告，被告拉下裤子的拉链，将生殖器官暴露在外，并站起来走向女佣。

女佣见状连忙逃到电梯大厅，想赶紧上楼回家，被告却走进电梯，按了7楼和9楼的按钮，还问女佣是否要一起上楼，被对方拒绝。

随后，女佣搭电梯上楼时，看到被告在7楼楼梯处等待，她因此害怕跑回家告诉雇主，雇主前去质问被告后报警。

被告代表律师求情时说，被告目前单身，需照顾年迈父母，很早就退学并开始工作。被告因经济困难而面对一定的压力，也患有适应障碍症，还有自杀倾向。被告也尽早认罪，恳请法官轻判。

法官最终判被告坐牢16天。