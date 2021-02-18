维文吁缅各方克制 停止对平民使用暴力

（早报讯）我国再次对缅甸局势发展表达关切。外交部长维文医生呼吁冲突中各方保持克制，也强调不应向没有持武器的平民百姓施暴，在任何情况下尤其不应以实弹射击的方式对付民众。

维文星期四（18日）与到访我国的印度尼西亚外长雷特诺会晤。外交部文告指出，两人针对缅甸局势近期发展交换意见，对缅甸进入紧急状态后的情况表达深度关切，也表示希望各方坚持对话，以和平的方式解决问题，取得民族和解，包括让缅甸回归民主转型进程。

维文也呼吁停止对平民使用暴力，希望各方及时采取措施，防止冲突升级。

文告指出，维文和雷特诺强力支持尽早针对缅甸局势举行目前拟议中的亚细安非正式部长会议，让各方在这个对话平台上以具建设性的方式交换意见，寻找前进的道路。

“两位部长都同意，亚细安在促进具建设性的对话，让缅甸恢复正常与稳定状态方面，扮演举足轻重的角色。他们讨论了亚细安下来应采取哪些步骤，尝试化解缅甸局势。这包括提供外部伙伴也可参与的对话平台。”

亚细安今年的轮值主席国文莱较早前也发出相同呼吁，在声明中呼吁各方促进对话与和解。

缅甸军方本月1日宣布接管政权后，全国进入紧急状态一年。缅甸总统温敏、国务资政翁山淑枝，以及执政党全国民主联盟多名领袖被扣押；国家权力转移到国防军总司令敏昂莱手中，缅甸人民为反对这场政变，过去几周在各地举行大规模街头示威。

由于暴力冲突情势很可能升级，联合国秘书长本周发出严峻警告，对缅甸军方在应付抗议人潮时使用武力，表达关切。