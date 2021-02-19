A水准会考及格率达93.6％

（早报讯）2020年A水准会考的及格率达93.6％，比前年略高0.2个百分点，是新A水准课程自2006年推出以来的最佳表现。

A水准会考成绩今天下午放榜。根据教育部文告，1万1646名考生参加会考，其中1万零905人考获至少三科主修（H2），以及理解与写作（General Paper）或知识探索（Knowledge and Inquiry）及格，占考生总数的93.6％。

及格率是自2006年以来的最佳纪录。自2006年起，A水准课程让学生修读副修（H1）、主修（H2）和深广主修（H3）科目。学生必须修读至少三个H2水平和一个H1水平的科目。前年则有1万2405名考生参加会考，考获至少三科主修（H2），以及理解与写作或知识探索及格的考生占93.4％。

新加坡考试与评鉴局答复《联合早报》时说，约20名考生因冠病相关原因，考试成绩获得特殊考量，他们占考生总数约0.2％。这些考生包括因急性呼吸道感染须拿病假，履行居家通知、隔离令、缺席假，以致无法参加部分考试的学生。没有考生因确诊冠病而缺席考试。

接下来有意报读大学的学生可查阅各校网站，上网提呈申请。想到理工学院进修的学生可从8月中开始报名，各理工院最迟3月通过网站公布详情。符合条件的学生在理工院可免修部分单元，有望提早一年毕业。