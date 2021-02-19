去年大学毕业生全职就业率降至69.8％ 下滑近12个百分点

（早报讯）受冠病疫情冲击，去年毕业的大学生全职就业率下滑11.9个百分点。69.8％在毕业的六个月内找到全职工作，远低于前年的81.7％。更多毕业生从事兼职或临时工。

尽管如此，从事全职工作的毕业生，月薪中位数比前年多100元，达3700元。

新加坡国立大学、南洋理工大学、新加坡管理大学以及新跃社科大学今天公布联合毕业生就业调查，约79％毕业生，即1万1800人参加去年11月展开的调查。

当中有93.6％在毕业后六个月内找到工作，包括兼职、自由业工作等，比率高于前年的90.7％。从事兼职或临时工的比率从前年的7％猛增至22.3％，当中参加“新心相连”毕业生实习计划的占了16.9％。

文告指出，11.3％因找不到工而从事兼职或临时工，远高于前年的2.4％。

资讯与数码科技、卫生科学和商科毕业生的全职就业率最高，分别达87.3％、83.3％和76％。资讯与数码科技毕业生的月薪中位数最高，达4760元，也是增幅最多的。

另一方面，国大、南大与新大的827名毕业生也参加另一项调查，该调查针对需要实践培训的特定科系，包括建筑设计、医学与法学等。这批毕业生当中，全职就业率达93.5％，低于前年的96.4％，全职工的月薪中位数也从4800元减至4625元。

六所公立大学表示会加强对毕业生的辅助，除了提供工作配对、职业规划、培训课程等，校方也同企业合作，通过“新心相连”实习计划为毕业生提供就业与实习机会。

新加坡理工大学以及新加坡科技设计大学的毕业期与其他学府不同，就业调查还在进行，将较迟公布。