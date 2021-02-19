【公园大树压死人】 母亲痛哭瘫坐椅上 坚持见爱女最后一面

（早报讯）爱女晨跑时遭大树压死，父母白发人送黑发人，悲恸万分，今早坚持要到殓尸房领尸，母亲哭到体力不支瘫坐在椅子上，但却坚持要见女儿最后一面。

死者陆小丽的双亲今早（2月19日）10时10分抵达殓尸房，母亲在家人的搀扶下下车，双眼红肿。

工作人员拿椅子让死者母亲坐下，她全程痛哭，丈夫心痛地站在一旁，用手巾默默为她擦拭眼泪，自己却也忍不住落泪。

死者阿姨庄女士（69岁）受访时表示，今早九点半便与死者的哥哥和两个舅舅到场。

“小丽的父母至今悲痛不已，我们担心他们情绪崩溃，劝他们留在家中等待，但是姐姐却执意要到现场见自己的女儿最后一面。”

死者的母亲在场一度哭到体力不支，丈夫心痛地将她揽在怀中，轻声安抚。

亲友们见状不忍，一度劝她先行回家等待，她却双手拉住椅子坚决不离开座位，喊着要再见女儿一面，频频说“我要见！我要见！”。她站起时一度踉跄，最终又坐回座位。

庄女士表示，自己昨天下午接获噩耗，难以置信。

她说，外甥女十分乖巧懂事，遗憾的是今年过年因为双方工作繁忙没有相聚，最后一次见面还是在去年，如今却阴阳相隔。

死者的舅舅手中则提着外甥女生前的几套常穿衣物，两双运动鞋，他表示，这是死者的二姐昨晚整理的。