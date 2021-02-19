65岁男疑暴毙车内 有男女狂敲窗唤不醒

（早报讯）65岁男子疑暴毙车内，一对男女看见司机动也不动坐在驾驶座位上，狂敲车窗呼唤，却叫不醒他，另有路人察觉事态严重，立即报警处理。

事件发生于昨日（2月18日）中午12时25分，地点是克雷摩路（Claymore Road）。

据了解，死者相信是一名私召车司机。

目击者陈女士（30岁）是附近一家幼儿园的校长。她透露，她早上11时左右，听来接学生回家的一名女佣说，路边有一男一女正敲打一辆汽车的车窗，似乎是想叫醒车内的司机，但司机好像睡着了，毫无反应。

女佣当时告诉她，现场已经有路人觉得不对劲，立即报警求助。

事发地点距离她工作处不远，陈女士看见民防与警方很快抵达现场。

她说：“我也不太清楚那辆车子在原处停留了多久。民防人员和警方抵达现场后，司机被抬到车子前方的马路上。医护人员对他进行心肺复苏。”

陈女士形容，司机宣告不治，之后警方拿出蓝色帐篷盖住了他的尸体，封锁现场并展开长达三小时调查。

陈女士说，她后来也看见警方从车内取走一包药物，但由于她站得比较远，看不清是什么药物。

大约下午2时多，一名相信是死者兄弟的男家属来到现场，将车子取走。

民防部队回复《联合晚报》询问时确认接获求助，医护人员当场宣布一人死亡。警方则表示，正在调查这起非自然死亡案件。