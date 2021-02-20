【宝马撞店屋起火】最后两死者昨火化 事发地点仍被围起

（早报讯）丹戎巴葛五死一伤车祸后续，昨晚另两名死者被送往万礼火化场火化。事发地点仍被隔板围起来，前方摆放着许多花束和祭品。

《联合晚报》连日报道，大年初二（13日）清晨5时40分左右，一辆白色宝马轿车疑超速失控撞入丹戎巴葛路店屋后起火狂烧，导致车上五人当场命丧火海。

五名死者分别是龙俊伟（29岁）、叶振民（29岁）、陈勇豪（28岁）、黄竑杰（29岁），和张企翔（26岁）。

当中，张企翔的家人在周三领出遗体后，灵车同一天到车祸现场进行招魂仪式后，然后将遗体送往万礼火化场火化。

叶振民和陈勇豪则在前天出殡火化，另外两名死者龙俊伟和黄竑杰的遗体，在昨天傍晚也已火化。

记者昨晚走访车祸现场，现场仍被隔板围起来。隔板前方则依旧放着许多花束、卡片和祭品，相信是死者家属或亲友前来摆放，希望悼念五名死者。

附近餐馆的人潮依旧络绎不绝，许多餐馆外围都排起人龙，不少公众经过现场时仍会停下查看。

正好在附近用餐的林小姐（23岁，学生）说，自己看到视频并经过现场时觉得很难过，“五个家庭就这样破碎了，希望家人能够节哀。”

另一名公众宏益添（52岁，商人）希望当局能够调查发生什么事，让家属和公众都能够了解真相。

其他受访公众也希望尽快增设措施如安装超速摄像机或路隆（hump），避免类似事件再次发生。