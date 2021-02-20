大华银行前副总裁 涉挪用逾530万

（早报讯）一名前大华银行副总裁涉嫌在职时挪用超过530万元款项，日前被控上法庭。

据《海峡时报》报道，被告凌石纶（65岁）是大华银行（UOB）前副总裁。他于上周三（10日）被控上法庭。他共面对142项控状，包括2项欺骗罪、11项失信、28项伪造文件进行欺骗、54项伪造文件、及47项防止贪污法令的罪名，他被指从2003年至2015年犯下上述罪行。

控状指出，被告从2004年至2014年期间，多次挪用公司巨额款项，包括近290万元英镑（约537万元新币）及1万4010元美金（约1万8600元新币）的款项。

他也涉嫌把其中超过180万元英镑（约334万元新币）的款项转给同谋雍爱金。

此外，被告也被指在2008年至2015年期间多次伪造文件，包括伪造银行发出的定期存款账户账单。

其中，被告为了欺骗一名受害人，从2005年至2015年期间伪造文件，包括多个定期存款账户的账单，向受害人谎称他的款项被存入银行的“特别托收帐户”（Nominee Account），以此骗受害人交出更多款项。

被告目前以15万元保释在外，审前会议将在下月11日举行。

若失信罪成，每项控状可面临最高15年监禁和罚款。若伪造文件企图欺骗罪成，每项控状可面临最高10年监禁和罚款。（人名译音）