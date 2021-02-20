德士司机拾金不昧 1500元现金还搭客

（早报讯）德士司机收车后，整理德士时竟发现一个装着1500元现金的钱包，赶紧交给公司的失物认领部，并找到失主。

康福德高昨天在面簿分享了上述发生在上月26日的拾金不昧好人好事。

德士司机陈广辉（67岁）当晚11时左右收车后，就如往常一样清理和整理德士，却意外发现地板上有个深色钱包。这是他自2015年加入康福以来，第一次碰到有乘客把钱包掉在车里的情况，更令他意外的是里头竟装着1500元现金。

他说：“多数时候，乘客都是把智能手机留在德士。我很惊讶那个钱包里装着1500元，但无论找到什么，我都会归还这些物品，因它们不是我的。”

由于陈广辉不知钱包失主是谁，他便赶紧把钱包交给公司的失物认领部门。经过一番侦查，团队终于找到了失主，也物归原主。

截至昨晚10时30分，有超过500名网友在贴文上点赞，贴文也被转发了超过100次，并有近80名网友留言。其中，一名康姓网民赞陈广辉是个难得的好心人。

另外，名为Zav的网民也向STOMP网站分享了一名Grab私召车司机的善举。

据他透露，2月14日情人节当天是亲人努鲁的21岁生日，而努鲁电召了私召车外出为派对买花。载送努鲁的叶姓司机获悉她找不到花后，便免费载她到另两个地点买花，但还是没找到。

Zav提到，司机将努鲁送回家不久后，便带着一束玫瑰送给努鲁。即使家人想要付钱给他，但他都婉拒。“他说自己有个女儿，因此不希望努鲁在21岁生日那天感到失望。这名男子真是个英雄，也是个恩赐，他让我们的庆祝活动变得更特别。谢谢你叶先生，你是个很棒的人。”