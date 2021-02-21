国际刑警“红色通报” 狮城通缉罪犯共八人

（早报讯）国际刑警的“红色通报”通缉犯名单上，被新加坡通缉的罪犯目前共有八人，其中五人是新加坡人，涉及的案件包括谋杀、持武器抢劫和欺诈等罪名。

资料显示，截至今天早上，在国际刑警通缉犯名单上，被新加坡通缉的罪犯从2016年的17人减至八人，他们的年龄介于35岁至58岁之间。

据国际刑警网页资料，五名被通缉的新加坡人包括被指在1995年至1997年之间，伪造银行本票从银行偷走1870万元的前银行执行员谢丽娟（Siak Lai Chun，48岁)、2007年涉嫌诈骗后潜逃的前刑事侦查局助理警监许建雄（Koh Kian Tiong，47岁）以及2008年持刀抢劫富太的前德士司机梁顺裕（Neo Soon Joo，49岁）。

另外，两名狮城男子也因涉嫌谋杀而被列入通缉名单上。他们分别是莫哈默费迪尔（Muhammad Faidil Mawi，35岁）和莫哈默利兹望（Muhammad Ridzuan Johan，39岁）。

莫哈默费迪尔涉嫌于2006年在合乐路市中广场与八至10名同伴持刀砍死一名46岁的前技工。莫哈默利兹望被指于2007年在富丽敦一号一家名为“Babyface”的卡拉OK酒廊外与12名同谋打人，造成1死2伤。

另三名被新加坡通缉的外籍人士分别来自印度尼西亚、马来西亚和中国，马国男子卢顺毅（Loo Soon Aik，40岁）被指于2012年在莱佛士坊砍杀26岁印尼钱币兑换商；印尼男子贾米科（Djatmiko Febri Irwansyah，38岁）在2013年涉及林厝港腐尸谋杀案；中国籍男子冯韬（Feng Tao，译音，39岁）则涉嫌欺骗。