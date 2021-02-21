公众违防疫条例 当局八个月开8600罚单罚金逾250万元

（早报讯）去年4月到12月，永续发展与环境部针对没有遵守安全距离和管理措施、以及没有戴口罩的人施予超过8600个罚款，总额超过250万元。

据《海峡时报星期刊》报道，当局向未遵守安全距离和管理措施的个人开出超过6900张罚单，罚款总计超过200万元。此外，针对不戴口罩行为的罚单则有逾1700张，罚款超过51万元。

最常见行为：群聚、跨群体聚集交流

当局也透露，最常见的违规行为包括超过人数限制的违法群聚，以及在食肆、公园、沙滩和组屋邻里的球场等公共地点跨群体聚集交流。

当局发言人说：“冠病仍然是一个严重的威胁，我们绝不能掉以轻心，包括在节日期间，当大家的社交互动增加。”

联合领导抗疫跨部门工作小组的教育部长兼财政部第二部长黄循财前天接受媒体访问时，提醒公众不应放松警惕，应继续遵守严格的措施，以防止疫情恶化。

永续部指出，各机构必要时会继续加强餐饮场所、商场、公园以及海滩的监察行动。

警方受询时也表示，会继续支持其他机构在热点地区严格执行针对冠病措施的检查。

同时，人力部负责在工作场所进行突击检查，确保企业公司遵守安全措施。目前已有近140家公司曾因严重违反安全措施而被令停工，另有超过280家公司因未能遵守相关措施而被罚款。