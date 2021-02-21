恶搞事件又一桩 八名送餐员白忙一场

（早报讯）又一起恶搞事件！8名送餐员接到订单，怎料到场送餐后，却发现住户没点餐，浪费时间白忙一场。

《新明日报》昨天报道，疑阿窿为追债出恶招，盗用组屋居民地址点外卖，至少12名送餐员到陆续收到订单，要求他们到阿裕尼巷上段第7座组屋单位送餐，结果住户称没有点餐。

事隔不到一天，《新明日报》又接获热线，指昨晚8时30分至9时30分之间，有多名送餐员聚集在宏茂桥3道第126座的其中一间单位内。

其中一名送白餐的叶先生（45岁）表示，他晚上9时许接获订单，抵达后却被住户告知没点餐，随后就见到多名同行陆续抵达。叶先生说，其他同行后来得知自己白跑一趟后，感到十分无奈。

据他所知，订单包括肉干、炒饭、海鲜大餐，每份订单至少10元以上。

记者今早走访事发单位，不愿透露姓名的男住户（50岁）一度以为记者是送餐员，事后才愿意开门。他受访时表示，昨晚并没有叫外卖，但一小时内却有8名送餐员上门，令他饱受困扰。由于送餐员不停敲门，在家的81岁母亲也感到十分惊讶。

“我连忙向送餐员解释情况，也对送餐员感到非常抱歉。”

男住户称没借钱 已报警处理

男住户表示，由于事件有可能是阿窿骚扰案件，他事后已报警处理。

“我并没有和阿窿借钱，因此对事件的发生感到十分不解。由于哥哥也同住在这里，我也会向他查询此事。”