国大工程学院、设计与环境学院新生可更灵活选科

（早报讯）从8月的新学年起，新加坡国立大学工程学院，以及设计与环境学院的新生将可更灵活地选修两院的学习单元，包括主副修，并在四年内毕业。他们也会修读一个共同课程，增进学习的广度。

有鉴于两院课程的新设计，学生有25％的学习单元将用于选修无限制选修课（unrestricted electives），这将给予学生更多空间来选修主副修。以工程学院为例，学生可主修工程，并副修建筑设计学，并在四年内毕业。

两院1800多名新生也将修读一个共同课程，集两院的专业知识，扩大学习的广度，这些单元包括可持续未来，设计思维、人工智能等。

国大今天（2月22日）在记者会上分享大学的新计划。国大高级常务副校长兼教务长何德华教授指出，工程学院以及设计与环境学院这两所学院有许多共同之处，许多发明如智能电话、电动车、节能建筑等都集工程与设计的专长。

“因此，我们对工程师与建筑设计专才的培训也必须与时俱进。两所学院策划一个共同课程让学生接触跨学科学习，为自己的专业增值。例如，建筑设计学生将有机会学习人工智能。”

另一方面，各科系超过7000名国大新生在这个新学年起也会配合通识教育课程(General Education)，修读一个社区服务( Communities and Engagement)的学习单元。通识教育课程是所有学生得完成的学习内容。

学生将学以致用，策划并执行社区服务项目。何德华教授指出，国大目前已有不同管道让学生展开社区服务项目。把社区服务项目融入正规的学习内容是为了更具体地培养学生的服务精神，鼓励年轻人回馈社会。