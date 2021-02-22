涉病房内犯案 男护士被控非礼男病人

（早报讯）男子到医院做胃镜和结肠镜检查，检查后在病房内休息时，声称两度被一名男子摸下体。涉案者被指是负责前台的男护士。

男护士李毅旺（译音，31岁）遭逮捕后，面对两项非礼26岁男子的罪名。他不认罪，案件今早（2月22日）开审。

为了保护受害男子，法官谕令媒体不得公开他的身份。

根据控方开庭陈词，案件发生于2018年10月31日，地点是伊丽莎白诺维娜医院（Mount Elizabeth Novena）的某个病房内。

受害男子因为胃的问题，在家庭医生的转介下到医院的诊所就医，而医生安排他做胃镜和结肠镜检查。

他在案发当天接受检查后，被安排在诊所的病房内休息。

控方指出受害者当时在睡觉，突然间感觉到下体被人摸。他张开眼睛时，见到一个像是手机的闪光灯正对着他的下体，而拿着手机的是一名男子。

受害者指出，男子见到他醒来后就掉头离开，因此只见到对方穿着白衣及深色的长裤。

受害者接着继续睡觉，但是不知多久后感觉到身体“凉飕飕”，觉得下体又被摸，再次醒来一看，见到了同一名男子，同样拿着手机对着他。

受害者说，他问男子到底在做什么。但是，他说男子没有停手，反而摸了他的小腹。

受害者后来向诊所的其他女护士投诉，但是他并没看清楚男子的脸。主控官指出，根据调查，案发时进去病房的男子就是被告。

控方指闭路电视拍下男护士进入病房，但是男护士负责前台，没任何理由出现在病房。受害人指男护士曾经在他接受检查前用私人号码联络他，受害人说：“觉得怪怪的。”

主控官指出，根据诊所其他护士及医生的说法，被告只负责前台工作，并不须要到任何病房内。

控方在庭上播放病房前的闭路电视画面，指被告在案发曾经进入病房，而且穿着受害人所描述的服装。

受害人今早上庭供证，说他在检查前和被告接触三次，都是为了处理行政上的事情。受害人说，被告在检查前曾经用私人号码发WhatsApp信息给他，说他日后要安排任何诊所的预约，可以直接联系被告。

受害人说：“我觉得怪怪的，因此没有回复他，马上打给诊所确认。”