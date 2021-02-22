与经纪串谋骗银行贷款284万元 私宅卖家监12月

（早报讯）私宅卖家与经纪串谋报大售价，将售价从240万抬高至355万元，骗取银行贷款284万元，卖家认罪后今早被判坐牢12个月。

这起案件发生在2014年10月3日，私宅位于兀兰林木径（Woodgrove Walk）。出售洋房的是被告哈姆兹（51岁），他因转让地契时有不诚实行为，面对一项抵触刑事法典第423项条文的控状。向他购买房子的是伊斯万迪（38岁，无业），他也面对一项欺骗罪名。

警方去年12月发出文告表示，10人在四笔房屋买卖中报大售价，两年内骗银行发放近1140万元的贷款。上述两名被告是涉案的其中两人。

根据案情，这项计划是由两名中间人比贾巴哈杜尔和苏凡迪策划并执行的，他们在协助出售私人产业时说服卖家抬高出售价，让买家得到更高的银行贷款，完成交易后，卖家就把多余现金还给他们。

当哈姆兹决定以240万元卖掉位于兀兰林木径的私宅时，他聘请了两名经纪，两人很快找到感兴趣的买家，也就是伊斯万迪。

经纪告诉哈姆兹，买家资金不足没钱装修，向哈姆兹提议报大私宅售价，让银行发放高于真实售价的贷款，哈姆兹曾当过房地产经纪，知道这么做违法，但为了尽早卖出房子却同意了。

当时无业的伊斯万迪明知自己无法偿还这笔贷款，却为获取5000元酬劳答应参加骗局，谎称年收入超过47万元，成功得到284万元银行贷款后也顺利获得酬劳。伊斯万迪过后因为无法偿还银行贷款，才揭发此案。

被告哈姆兹早前认罪后，今早被判坐牢12个月。被告向法庭申请下个月31日服刑获准，目前以1万5000元保释在外。（人名译音）